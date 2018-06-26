Власти Ижевска уберут два пешеходных перехода на улице 10 лет Октября и организуют на других

Администрация Ижевска решила ликвидировать два пешеходных перехода на улице 10 лет Октября. При этом будут организованы два новых перехода на улице Нижняя и на Шабердинском тракте.

По улице 10 лет Октября будут ликвидированы переходы напротив домов №№ 3 и 17, следует из постановлений администрации, опубликованных на официальном сайте города. Городским службам поручено убрать соответствующие дорожные знаки, разметку и установить в зоне переходов ограждения.

На Нижней переход появится возле дома №26 по улице 7-я Подлесная. Переход на Шабердинском тракте будет организован у дома №55а по улице Тверской. Появятся соответствующие знаки и разметка.

Напомним, что за последнее время администрация Ижевска уже убрала несколько пешеходных переходов.