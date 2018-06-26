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На улицах Казани появились аудиогиды

07:32, 26.06.2018
На улицах Казани появились аудиогиды
Фото: скриншот видео youtube.com

На улицах Казани начали появляться аудиогиды. Послушать интересные факты о городе можно на татарском, английском, испанском и китайском языках.

С помощью смартфона и скаченного приложения по сканированию кодов туристу становится доступна история города от старо-татарской слободы до Кремля.

По словам директора филиала ПАО МТС в Республике Татарстан Марата Шакирова, пока проект охватил только 20 объектов в центральной части Казани. Если система будет пользоваться популярностью у гостей города, проект будет расширен, сообщают «Вести-Татарстан».

В будущем мобильный экскурсовод планируют внедрить в другие районы Казани, а также в Болгар и Свияжск.

Напомним, что в Казань во время ЧМ-2018 года ожидается приезд более 200 тысяч туристов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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