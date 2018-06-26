В России могут создать электронную базу туристов

В России может быть создана электронная база туристов, это позволит разработать единую систему подсчета туристов. Разработкой системы занимается созданный Росстандартом технический комитет по стандартизации «Услуги в сфере гостеприимства».

В комитете сообщили, что создание единой базы туристов будет гарантировать то, что одного человека не посчитают дважды. Также это поможет понять, сколько человек посетили регионы России, в том числе сколько ночей они провели в каждом из посещаемых субъектов, пишут «Известия».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отмечает, что предложенная методика не учитывает туристов, которые останавливаются в частном секторе. Их, по его словам, почти столько же, сколько и постояльцев гостиниц. Поэтому система нуждается в доработке.

Отметим, что, по данным агентства «ТурСтат», Китай и Южная Корея стали лидерами по росту въездного туризма в Россию по итогам I квартала 2018 года.