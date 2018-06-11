Китай и Южная Корея стали лидерами по росту въездного туризма в Россию

Китай и Южная Корея стали лидерами по росту въездного туризма в Россию по итогам I квартала 2018 года. Об этом говорится в исследовании агентства «ТурСтат».

Туристы из Китая совершили 216 тыс. поездок в Росиию ( +18% по сравнению с I кварталом 2017 года), а гости из Южной Кореи 34 тыс. поездок (+48%).

В топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2018 году по числу въездных туристских поездок в Россию вошли Украина, Казахстан, Китай, Финляндия, Азербайджан, Польша, Армения, Молдавия, Абхазия, Киргизия и Эстония, сказано в материалах агенства.



Всего за первые три месяца этого года иностранные туристы совершили 4 млн 310 тысяч поездок в Россию, что на 1,5% меньше, чем 4 млн 380 тысяч поездок за первые 3 месяца 2017 года.

Напомним, что за три квартала 2017 года Россию посетили почти столько же иностранных туристов, сколько за весь 2016 год. Больше всего гостей прибыло из Китая — около 1 млн человек.