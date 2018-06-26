Число подставных фирм в России снизилось до исторического минимума

Доля подставных фирм в России в 2018 году упала до 7% от общего числа всех компаний. Это наиболее низкий показатель за всю современную историю.



Основной вклад в борьбу с однодневками внесли изменения правил регистрации юрлиц и усиление контроля, говорят эксперты, передает РБК со ссылкой на материалы Федеральной налоговой службы (ФНС).

Омечается, что снижение интереса к однодневкам в налоговых схемах обусловлено в первую очередь внедрением системы АСК НДС-2 (автоматизированная система контроля за возмещением НДС)

Число компаний «с признаками фиктивности» в России по состоянию на 1 июня этого года составляет 309,5 тыс. — это 7,3% от общего числа зарегистрированных юрлиц. При этом в 2011 году их число составляло 1,8 млн (40,1%), а в 2016 — порядка 1,6 млн, то есть основной результат борьбы государства с однодневками сказался в последние 3 года.

Напомним, с 1 июля действия с банковскими счетами будут подотчетны налоговой. Когда налоговики доберутся до переводов с карты на карту — в материале «Реального времени».