Татарстан предложил отменить систему «Платон» для испытательных автомобилей КАМАЗ

Сегодня на рассмотрение Госдумы РФ направили законопроект, который предлагает не распространять действие системы «Платон» на испытательные автомобили, который доставляются до полигонной инфраструктуры по федеральным.

В частности, речь идет об автомобилях КАМАЗа, которые для испытаний направляются в Московскую область, то есть проходят по федеральным трассам более 1 тыс. км, сообщает «Коммерсантъ.

Ранее стало известно, что тариф в системе «Платон» в 2018 году не будет меняться.