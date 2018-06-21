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Татарстан предложил отменить систему «Платон» для испытательных автомобилей КАМАЗ

22:28, 21.06.2018
Татарстан предложил отменить систему «Платон» для испытательных автомобилей КАМАЗ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня на рассмотрение Госдумы РФ направили законопроект, который предлагает не распространять действие системы «Платон» на испытательные автомобили, который доставляются до полигонной инфраструктуры по федеральным.

В частности, речь идет об автомобилях КАМАЗа, которые для испытаний направляются в Московскую область, то есть проходят по федеральным трассам более 1 тыс. км, сообщает «Коммерсантъ.

Ранее стало известно, что тариф в системе «Платон» в 2018 году не будет меняться.

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