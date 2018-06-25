Пенсии вырастут до 20 тысяч рублей к 2024 году — Минфин

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средняя пенсия в России должна вырасти до 20 тыс. руб. к 2024 году.



О необходимости довести средний уровень пенсии в стране до 20 тыс. руб. и выше ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает «Коммерсантъ».

Глава Минтруда Максим Топилин пообещал, что в 2019 году пенсии вырастут до 15,4 тыс. рублей.

Напомним, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

