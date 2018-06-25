Замначальника ж/д станции «Юдино» получил за взятки условный срок и штраф в 200 тысяч рублей

Заместителю начальника железнодорожной станции Юдино вынесли приговор за получение взяток за сокрытие фактов перегруза вагонов и нарушения порядка их загрузки.



Кировский районный суд Татарстана назначил осужденному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщает Следком РФ.

Отмечается, что приговор внесен с учетом смягчающих обстоятельств: наличие у осужденного на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелых родителей, являющихся инвалидами первой группы.

Следствием и судом установлено, что осужденный неоднократно получал денежные средства от представителей коммерческих организаций, осуществляющих железнодорожные перевозки через станцию Юдино.

За это железнодорожник скрывал факты перегрузов и другие нарушения порядка загрузки вагонов в целях уменьшения затрат организаций-грузоотправителей на устранение этих нарушений и уплату штрафных санкций.

В ходе предварительного следствия злоумышленник признал вину в инкриминируемых преступлениях, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.