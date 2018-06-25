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В правительстве выступили против отмены уголовной ответственности за репосты

19:14, 25.06.2018
В правительстве выступили против отмены уголовной ответственности за репосты
Фото: flickr.com

Правительство России не поддерживает законопроект, отменяющий уголовную ответственность за репосты в интернете. Это следует из официального отзыва кабмина, приложенного к пакету документов при внесении законопроекта в базу Госдумы.

В отзыве указывается, что в пояснительной записке к законопроекту содержатся статистические данные, свидетельствующие о тенденции роста таких преступлений. То есть пояснительная записка к проекту не содержит обоснования необходимости вносимых изменений и носит противоречивый̆ характер, передает «РИА Новости».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях «новым составом административного правонарушения, предусматривающим ответственность за пропаганду ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в связи с исключением данного состава» из УК РФ.

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