В правительстве выступили против отмены уголовной ответственности за репосты

Правительство России не поддерживает законопроект, отменяющий уголовную ответственность за репосты в интернете. Это следует из официального отзыва кабмина, приложенного к пакету документов при внесении законопроекта в базу Госдумы.



В отзыве указывается, что в пояснительной записке к законопроекту содержатся статистические данные, свидетельствующие о тенденции роста таких преступлений. То есть пояснительная записка к проекту не содержит обоснования необходимости вносимых изменений и носит противоречивый̆ характер, передает «РИА Новости».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях «новым составом административного правонарушения, предусматривающим ответственность за пропаганду ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в связи с исключением данного состава» из УК РФ.

