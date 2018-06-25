Министерство спорта России опровергло информацию об убийстве в Новогорске

Министерство спорта РФ опровергло появившуюся ранее информацию, согласно которой на базе в Новогорске, где проводит подготовку к матчам чемпионата мира — 2018 сборная России, произошло убийство, сообщает «Чемпионат».

«Министерство спорта Российской Федерации сообщает, что распространенные в СМИ сведения о совершении 24.06.2018 г. преступления на территории учебно-тренировочного центра «Новогорск» не соответствуют действительности. Более того, на его площади не находятся рестораны и другие коммерческие структуры», — говорится в заявлении министерства.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на «Московский комсомолец» сообщила, что в ресторане на территории базы в Новогорске 28-летний гражданин Украины, работавший в заведении, ударом ножом в живот убил 55-летнего повара.