Грипп птиц в РФ не угрожает человеку — Россельхознадзор

Россельхознадзор пояснил, что грипп птиц, распространившийся на территории России, был ожидаем и связан с сезонностью.

«На сегодняшний день вспышки заболевания зарегистрированы в трех регионах страны. Вирус не представляет угрозы для жизни человека. Заболеванию подвержены исключительно птицы <...> Очаги локализованы и проводятся все меры по предотвращению распространения вируса», — цитирует пресс-службу ведомства «Интерфакс».

Также глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что надеется на корректировку Казахстаном ограничений на ввоз российской птицы уже на следующей неделе.

Напомним, Министерство сельского хозяйства Казахстана с 21 июня запретило ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик из-за зарегистрированного в России птичьего гриппа.