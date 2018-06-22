Профсоюзы Башкирии намерены провести митинг против повышения пенсионного возраста 1 июля

Федерация профсоюзов Башкирии подала заявку на проведение митинга против повышения пенсионного возраста. Организация назначила мероприятие на 1 июля.

«В правительство Башкирии подано уведомление о проведении митинга 1 июля на площади перед Дворцом спорта в Уфе», — приводит «Интерфакс» слова сотрудника пресс-службы федерации.

По его словам, ответ от властей на заявку о проведении акции пока не поступил.

Напомним, что в Казани власти согласовали митинг против повышения пенсионного возраста. Он состоится в день одного из матчей ЧМ-2018, но пройдет в Юдино.

При этом в Москве в проведении митинга отказали. Аналогичная ситуация в Перми.