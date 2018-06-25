«ТрансТехСервис» презентовал новый Mitsubishi Eclipse Cross

Фото: ТрансТехСервис

Новый удобный автомобиль от легендарного японского бренда был представлен 23 июня в Набережных Челнах.

Яркий кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross оснащен системой полного привода Super All Wheel Control (S-AWC), сбалансированной подвеской и надежным 1,5-литровым турбодвигателем, что позволяет чувствовать себя уверенно на любой дороге даже в суровых погодных условиях.

Как отмечают представители ТТС, Mitsubishi Eclipse Cross — городской автомобиль со спортивным характером. Машина отличается своей функциональностью и маневренностью и уже в базовом оснащении имеет оригинальные 18-дюймовые колесные диски.

Наслаждаться поездкой, не отвлекаясь от дороги, поможет контроллер TOUCHPAD, позволяющий интуитивно управлять функциями мультимедийной системы, а также камеры с обзором территории 360 градусов. Всю информацию водитель сможет наблюдать на встроенном проекционном дисплее.

Новая модель Mitsubishi может похвастаться просторным трансформируемым салоном с отделкой из качественных материалов. Собрались в путешествие? Отличная идея! Благодаря сдвижным креслам в машине возможно увеличить багажное пространство.

Познакомиться с новым Mitsubishi Eclipse Cross и пройти тест-драйв вы можете в автосалонах Mitsubishi «ТрансТехСервиса», расположенных в Казани, Набережных Челнах, Уфе, Чебоксарах, Йошкар-Оле и Оренбурге.