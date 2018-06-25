Пожарные Татарстана до сих пор не смогли потушить возгорание на полигоне ТБО в Лаишевском районе

Пожарные Лаишевского района Татарстана второй день борются с возгоранием на полигоне ТБО.

Тление мусора происходит на глубине, пожарные ликвидируют появление открытого огня и проводят проливку поверхностного слоя ТБО. Подвоз воды происходит от находящегося рядом водоема, сообщает пресс-служба МЧС РТ.



Свалка размерами 160х250 м находится возле деревни Орел и граничит с лесным массивом.

Напомним, сообщение о возгорании поступило вчера, 24 июня, в 14.12 мск. Пожар пытались потушить 23 человека и 10 единиц техники, в том числе на подмогу прилетел вертолет.