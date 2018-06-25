Миннауки и Минпросвещения передадут функции по ведению бухгалтерии казначейству

Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования передадут функции бюджетного учета Федеральному казначейству. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Таким образом, они станут первыми министерствами, которые передадут функции по ведению бухгалтерии. После вступления нововведений в силу в 2018 году казначейство будет вести бюджетный учет и формировать бюджетную отчетность в министерствах, а также начислять зарплаты и направлять обязательные платежи в бюджет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разделил Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Главой последнего был назначен руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.