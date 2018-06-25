Сборная России по волейболу уверенно пробилась в финал Лиги наций — 2018

Мужская сборная России под руководством главного тренера Сергея Шляпникова досрочно заработала путевку в «Финал Шести» волейбольной Лиги наций — 2018.

В своем последнем матче предварительного турнира Лиги наций на этапе в Модене (Италия) российская команда уступила Франции — 0:3.

Однако на этом же этапе были повержены с одинаковым счетом 3:0 итальянцы и американцы.

В итоге россияне заняли второе место и ждут проведения решающей стадии соревнований — «Финала шести», которая состоится 4—9 июля в Лилле (Франция).

В составе россиян играют представители уфимкого «Урала» — Игорь Филиппов и Дмитрий Ковалев, а также экс-уфимец Алексей Кабешов.