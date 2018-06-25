В Перми открылся первый в России салон красоты для онкобольных

Первый в России салон красоты для онкобольных появился в Перми. Автором проекта стала жительница города Светлана Алексеева.

В салоне работают парихмахер-универсал, парикмахер по креативу, мастер росписи мехенди, предоставляются услуги маникюра и педикюра. Также там можно будет купить парики, шапки. В салоне будут трудиться онковыздоравливающие, находящиеся в ремиссии, в том числе и психолог.

«Во время болезни часто женщина меняет внешность, после химиотерапии выпадают волосы, брови, ресницы. Когда у меня стали выпадать волосы, я столкнулась с тем, что парикмахеры боятся работать с такими, как я — а вдруг это заразно? Салон станет площадкой для встреч, общения, оказания психологической помощи»,— приводит слова Светланы Алексеевой интернет-газета «Текст».

Модельная стрижка в салоне стоит 400 рублей, стрижка наголо — 100 рублей. Среди других услуг — выезд специалистов на дом к онковыздоравливающим.

Напомним, на борьбу с онкологией в России выделят 1 триллион рублей до 2024 года.