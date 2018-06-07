На борьбу с онкологией в России выделят 1 триллион рублей до 2024 года

На национальную онкологическую программу в России выделят 1 трлн рублей до 2024 года. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Эта программа сейчас готовится. По предварительным подсчетам, она будет стоить до 2024 года 1 трлн рублей», — отметил президент РФ.

Если показатели по раннему выявлению рака удастся довести до 50—70 процентов, тогда качество жизни онкобольных будет обеспечено минимум на пять лет и больше, отметил Путин.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая вышла на связь с президентом РФ, рак научились выявлять на более ранних стадиях, но достигнутых успехов пока не достаточно.

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