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На борьбу с онкологией в России выделят 1 триллион рублей до 2024 года

15:11, 07.06.2018
На борьбу с онкологией в России выделят 1 триллион рублей до 2024 года
Фото: kremlin.ru

На национальную онкологическую программу в России выделят 1 трлн рублей до 2024 года. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Эта программа сейчас готовится. По предварительным подсчетам, она будет стоить до 2024 года 1 трлн рублей», — отметил президент РФ.

Если показатели по раннему выявлению рака удастся довести до 50—70 процентов, тогда качество жизни онкобольных будет обеспечено минимум на пять лет и больше, отметил Путин.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая вышла на связь с президентом РФ, рак научились выявлять на более ранних стадиях, но достигнутых успехов пока не достаточно.

Следить за прямой линией президента России вы можете в текстовой трансляции «Реального времени».

ОбществоМедицина
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