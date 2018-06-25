Уфимская «Агидель» подписала защитника сборной России
Уфимская женская команда «Агидель» подписала контракт с лидером обороны национальной сборной России Марией Баталовой, сообщает пресс-служба клуба. С защитником заключено двухлетнее соглашение.
Мария Баталова родилась 03.05.1996 в с. Междуречье (Республика Чувашия). Рост — 173, вес — 72. Хват — левый.
Игровая карьера: «Тюменские Лисицы» (2013/14), «Торнадо» (2014-2018).
Достижения: чемпион Росси (2014/15), чемпион Всемирной зимней Универсиады (2015, 2017), обладатель Кубка ЖХЛ (2015/16, 2016/17), серебряный призер чемпионата ЖХЛ (2017/18), участница Матча Звезд ЖХЛ (2017, 2018), участница Олимпийских игр (2018).
«Агидель» в минувшем сезоне завоевала чемпионский кубок ЖХЛ.
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