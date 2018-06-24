Строители уже завтра начнут восстанавливать разрушенный от взрыва дом в Заинске

Строители завершают установку ограждений около дома в Заинске, где 22 июня произошел взрыв газа. Предполагается, что восстанавливать разрушенную часть дома начнут уже завтра.

Жители всех, кроме восьмого подъездов уже накануне были заселены обратно в дом. Сегодня жильцам последнего позволили забрать вещи первой необходимости. Из 40 человек, проживающих в нем, практически все временно разместились у родственников и один проживает в пункте временного проживания в Ледовом дворце, где ему оборудовали комнату, сообщили «Реальному времени» в Кабмине РТ.

Напомним, в результате взрыва пострадали девять человек, в том числе ребенок. Также сообщается об одном погибшем. Ранее двух пострадавших доставили спецбортом в Казань.