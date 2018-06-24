«Анна Каренина» вошла в тройку лучших романов в истории
Литературные критики газеты The Daily Telegraph включили роман Льва Толстого «Анна Каренина» в тройку величайших романов в истории.
Первое место издание присвоило роману «Миддлмарч» английской писательницы Джордж Элиот. Также роман Толстого уступил «Моби Дику» Германа Мелвилла.
В сотню лучших романов попали еще четыре произведения российских писателей. Среди них «Лолита» Владимира Набокова на 54-м месте, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака — на 65-м, «Преступление и наказание» Федора Достоевского — на 66-м, «Евгений Онегин» Александра Пушкина — на 88-м.ОбществоКультура
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