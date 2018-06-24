В Сирии более десяти населенных пунктов добровольно перешли под контроль властей

На юге Сирии под контроль сирийских властей перешли более десяти населенных пунктов после после отражения наступления запрещенной в России террористической группировки «Ан-Нусра».



«В течение прошедших суток после отражения масштабного наступления отрядов „Джебхат ан-Нусра“ в Южной зоне деэскалации формирования Сирийской свободной армии (ССА), контролировавшие населенные пункты Хабаб, Хирбат-эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Эль-Шумария, Хирбат-аз-Забабир Дейр-Дама, Аш-Шиях и Джадаль, добровольно перешли на сторону правительственных войск», — передает «РИА Новости» со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что 11 населенных пунктов Южной зоны деэскалации, находившиеся под контролем ССА, полностью контролировались Дамаском. Действовавшие там отряды ССА присоединились к подразделениям правительственных войск для проведения совместных операций против запрещенных в России террористических группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусра».

Накануне первая крупная группировка «Сирийской свободной армии» в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону законного правительства.