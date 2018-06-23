Крупная группировка «Сирийской свободной армии» перешла на сторону правительства Сирии

Первая крупная группировка «Сирийской свободной армии» в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону законного правительства.



Лидер группировки заявил о готовности сражаться на стороне правительственных войск против террористов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

«Таджамауа аль-Вият аль-Умари» Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства», — сообщили российские военные.

«Находящиеся под нашим контролем населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль добровольно с сегодняшнего дня переходят под контроль законного правительства», — заявил по итогам переговоров лидер группировки Важди абу Слес.

По его словам, возглавляемая им группировка теперь вместе с сирийской армией будет сражаться против боевиков «Джебхат ан-Нусры» и ИГ (организации запрещены в РФ) на юге Сирии.

Ранее сообщалось, что войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России предотвратили на юге провинции Хомс попытку прорыва боевиков, которые направлялись в сторону Пальмиры.