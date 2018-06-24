Повышение цен на газ может привести к «социальному взрыву» на Украине

Повышение цен на газ для населения Украины по требованию Международного валютного фонда (МВФ) приведет к «социальному взрыву». Об этом заявил депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.



По его словам, МВФ не пытается вести диалог с Киевом, но диктует условия, передает «РИА Новости».

Отмечается, что страны сталкивались с социальными протестами, когда следовали рекомендациям МВФ вопреки своим национальным интересам. Бойко призвал пересмотреть программу сотрудничества с фондом.

Депутат заявил о необходимости заняться развитием экономики, а также снизить налоги и тарифы для оживления промышленности. Украине следует проводить политику, отвечающую национальным интересам, а не требованиям МВФ, заключил Бойко.