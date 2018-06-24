Арбитражный суд признал четыре сделки «Татфондбанка» недействительными
Арбитражный суд РТ удовлетворил четыре иска конкурсного управляющего АО «Татфондбанка». Информация опубликована на сайте Агентства по страхованию вкладов.
Недействительными признаны:
- Договоры мены от 20 сентября 2016 г. №ОП-АПТ, №ОП-АПТ-2, №ОП-МКБ, №ОП-КР, №ОП-КР-2, №ОП, №ОП-АН, заключенные между Банком и ПАО «Московский кредитный банк». Общая сумма сделки более 119 млн рублей.
- Переводы 30 ноября 2016 г. со счета ЗАО «Корпорация «Профессионал», более 946 тыс. руб. на счет третьего лица и 525 тыс. руб. на счет, открытый в другой кредитной организации.
- Соглашения от 12 апреля 2016 г. о расторжении договора залога от 22 октября 2014 г. №257/14, заключенного между Банком и ООО «Партнер».
- Перевод физического лица на сумму 1,8 млн рублей на счет в другом банке.
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