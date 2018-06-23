Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган причислил себя и президента России Владимира Путин к самым опытным политикам.



«Есть два наиболее опытных политических лидера. Это Путин и я. Мы оба занимали посты премьер-министров и президентов, в общем пробыв у власти 15-16 лет подряд»,— приводит «Коммерсант» слова Эрдогана.

По его словам, Анкаре удалось наладить взаимодействие с Москвой по сирийскому вопросу. Достичь прогресса помогло сотрудничество глав внешнеполитических ведомств двух стран.

«У нас действительно особые отношения с господином Путиным»,— добавил турецкий лидер.

Напомним, завтра, 24 июня, в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. От их исхода будет зависеть, удержится ли у власти президент Эрдоган и его Партия справедливости и развития. Как будет дальше развиваться страна — в сторону авторитарного укрепления института президентства или возвращения к парламентской республике — в материале «Реального времени».