ВКС России помогли предотвратить прорыв сирийских боевиков под Пальмирой

Войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России предотвратили на юге провинции Хомс попытку прорыва боевиков, которые направлялись в сторону Пальмиры.

«Прорыв боевиков был сорван, пять боевиков, пикап и один мотоцикл уничтожены. Остальные экстремисты рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Эт-Танф», — приводит «РИА Новости» сообщение Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Ранее Минобороны РФ сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии.

