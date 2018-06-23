Правительство разрешило размещать отели в аэропортах на территории пунктов пропуска

Правительство РФ дополнило перечень видов хозяйственной и иной деятельности, которую можно осуществлять в пределах пунктов пропуска через госграницу России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.



В том числе разрешена «деятельность по предоставлению гостиничных услуг транзитным пассажирам, следующим с пересадкой в аэропорту в течение 24 часов, и пассажирам задержанных рейсов».

«Принятое решение дает возможность размещать отели в российских аэропортах на территории пунктов пропуска. Из-за пределов пункта пропуска доступа к таким отелям не предусматривается», — говорится в сообщении.

Предполагается, что нововведения поспособствуют развитию гостиничной деятельности для нужд пассажиров, а также развитию дополнительных видов бизнеса в аэропортах.