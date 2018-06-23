Цены на нефть подскочили на фоне решения по судьбе сделки ОПЕК+

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Несмотря на то, что страны ОПЕК одобрили рост добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, цены на нефть 22 июня начали быстрый рост. К исходу дня стоимость барреля североморской Brent превысила $75,6.

Ранее страны-участники достигли принципиального согласия по вопросу об объемах поставок нефти. Соглашение предполагает рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, но фактически в сутки будет добываться на 600 тыс. баррелей больше.

Напомним, президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что цена на нефть не вырастет до $100 за баррель в ближайшие 10 лет.