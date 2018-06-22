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Болельщика из Англии, захотевшего устроиться в департамент туризма, пригласили к Сергею Иванову

16:39, 22.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России 2
Болельщика из Англии, захотевшего устроиться в департамент туризма, пригласили к Сергею Иванову
Фото: скриншот twitter.com

Председатель госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов пригласил на личную встречу английского болельщика Джастина Уоллея, приехавшего в Казань на чемпионат мира по футболу. Несколько дней назад на своей странице в Twitter он написал, что хочет устроиться в казанский департамент туризма.

«Мы всегда рады неподдельному интересу к нашей республике, и у нас всегда есть много работы для увлеченных и трудолюбивых людей», — отмечается в сообщении госкомитета по туризму РТ.

Джастин Уоллей делится в своем аккаунте в Twitter впечатлениями о Татарстане. Он хвалит местную еду, особенно фастфуд с национальным колоритом, пабы, зону фестиваля болельщиков. Он также остался доволен бесплатным поездом, на котором прибыл в Казань из Москвы.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:11
    он еще зарплату не знает :)
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  • Анонимно 17:19
    Ему будут платить, как чиновнику, а не рядовому Российскому труженику
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