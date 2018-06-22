В Удмуртии первый льготный кредит на местную франшизу выдали на проект нового советника Бречалова

Фонд развития предпринимательства Удмуртии выдал первый заем по программе льготного кредитования на местные франшизы. Первый проект связан с холдингом Beuteam нового советника главы республики Константина Сунцова.

Предприниматель Кирилл Анисимов, взявший кредит, решил купить франшизу на открытие парикмахерской, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«В июне первый предприниматель уже получил в удмуртском фонде развития предпринимательства заем в размере 500 тыс. рублей на приобретение франшизы парикмахерской от холдинга Beauteam по льготной ставке в 4% годовых», — рассказал первый вице-премьер республики Александр Свинин.

Он подчеркнул, что бюджет Удмуртии выиграет от проекта, поскольку налоги будут платить как владелец франшизы, так и предприниматель, открывающий свое дело.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов назначил Сунцова советником по экономике и инвестиционному развитию Ижевска. Также бизнесмен является одним из основных кандидатов на пост главы Ижевска.