Бречалов назначил владельца парикмахерских советником по экономике и инвестициям
Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил предпринимателя Константина Сунцова советником по экономике и инвестиционному развитию Ижевска.
Бизнесмен приступит к обязанностям с 20 июня, сообщает izhlife.ru со ссылкой на источники.
Отмечается, что Сунцов является владельцем группы компаний BeauTeam в которую входят сети салонов красоты «Прядки в порядке» («Бигуди»), «Шоколад» и «Модные люди».
Также он считается совладельцем женского футбольного клуба «Торпедо».
Напомним, что, по данным СМИ, Бречалов рекомендовал депутатам Ижевска выбрать главой города Сунцова либо директора гуманитарного лицея Михаила Черемных.ОбществоВласть Удмуртия
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