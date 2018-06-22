Поисковый отряд «Нефтехимик» принял участие в акции «Свеча памяти»

Поисковый отряд «Нефтехимик» принял участие во всероссийской акции «Свеча памяти» в Нижнекамске. Она прошла у монумента Победы, где также собрались участники пограничного братства, казаки, сотрудники УВД и жители города. Акцию в 4 часа утра они начали минутой молчания, после зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню.

Акция «Свеча памяти» сегодня прошла во всех российских городах в память о 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Из Нижнекамского района на фронт ушли почти 8 тысяч человек, больше половины из которых не вернулись.