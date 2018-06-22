Спасатели помогли ребенку, застрявшему коленом в дереве

Фото: МЧС РТ

Необычный вызов получили накануне казанские спасатели. На службу 112 пришло сообщение о том, что на улице Ферма-2 у дома 53 между деревьями застрял 7-летний мальчик.

На месте оказалось, что колено мальчишки плотно вошло между двумя стволами рядом растущих деревьев. Вытащить его ребенок не смог, а взрослые побоялись травмировать сустав, спасая мальчика.

У сотрудников МЧС при себе нашелся гидравлический аварийно-спасательный инструмент, предназначенный, в частности, для расширения проемов в завалах. Так что с деревом техника и специалисты справились. После освобождения мальчиком занялись медики.