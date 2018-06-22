Новости происшествий

12:46 МСК
Новости раздела
Происшествия

Спасатели помогли ребенку, застрявшему коленом в дереве

11:18, 22.06.2018 1
Спасатели помогли ребенку, застрявшему коленом в дереве
Фото: МЧС РТ

Необычный вызов получили накануне казанские спасатели. На службу 112 пришло сообщение о том, что на улице Ферма-2 у дома 53 между деревьями застрял 7-летний мальчик.

На месте оказалось, что колено мальчишки плотно вошло между двумя стволами рядом растущих деревьев. Вытащить его ребенок не смог, а взрослые побоялись травмировать сустав, спасая мальчика.

У сотрудников МЧС при себе нашелся гидравлический аварийно-спасательный инструмент, предназначенный, в частности, для расширения проемов в завалах. Так что с деревом техника и специалисты справились. После освобождения мальчиком занялись медики.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:39
    Мальчишки... - они всегда были экспериментаторами...

    То голову между прутьями решетки засунут, то руку в банку засунут. то ещё что нибудь куда нибудь да засунут...
    Мальчишки на то они и мальчишки, чтобы экспериментировать...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем