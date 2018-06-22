В Уфе перекроют несколько улиц для съемок фильма

Власти Уфы перекроют несколько улиц города для съемок фильма «Первая Республика». Ограничения будут вводиться постепенно, на разных улицах.

Согласно сообщению администрации, 24 июня будет перекрыт участок улицы Пушкина от ул.Цюрупы до ул.Советской. Ограничение будет действовать с 10:00 до 21:00.

Далее 1 июля планируется закрыть для проезда участок Советской. С 9:00 до 14:00 проехать по этой улице от Пушкина до Заки Валиди будет невозможно.

В этот же день, но с 14:00 до 22:00 будет вновь закрыт участок улицы Пушкина от Цурюпы до Советской.

Отмечается, что полнометражный художественный фильм «Первая Республика» посвящен 100-летию Башкирии.