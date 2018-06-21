Министерство по делам молодежи и спорту РТ преобразовали в два ведомства

Депутаты Госсовета РТ на заседании согласовали предложение президента Татарстана Рустама Минниханова о преобразовании Министерства по делам молодежи и спорту в Министерство по делам молодежи и Министерство спорта.

«За» проголосовали 75 депутатов, «против» — 4.

Ранее это предложение поддержал комитет Госсовета РТ по социальной политике. Заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева объяснила необходимость преобразований важностью «комплексного подхода» к молодежной политике, а также оперативным ответом на возникающие вызовы в современной молодежной среде.