Умерла горилла Коко, которая знала язык жестов

Знаменитая горилла Коко, владевшая языком жестов и понимавшая около 2 тыс. английских слов, умерла в Калифорнии в возрасте 46 лет.

Гориллу обучала зоопсихолог, которая выкупила Коко из зоопарка. Женщина обучила животное американскому жестовому языку или амслену, и спустя время Коко, согласно информации Паттерсон, научилась использовать более 1 тыс. жестов.

В возрасте 19 лет горилла сумела распознать себя в зеркале. Также она обладала своими домашними любимцами — кошками, которым сама давала имена, сообщает «ПМ».