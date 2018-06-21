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Умерла горилла Коко, которая знала язык жестов

23:55, 21.06.2018
Умерла горилла Коко, которая знала язык жестов
Фото: pixabay.com

Знаменитая горилла Коко, владевшая языком жестов и понимавшая около 2 тыс. английских слов, умерла в Калифорнии в возрасте 46 лет.

Гориллу обучала зоопсихолог, которая выкупила Коко из зоопарка. Женщина обучила животное американскому жестовому языку или амслену, и спустя время Коко, согласно информации Паттерсон, научилась использовать более 1 тыс. жестов.

В возрасте 19 лет горилла сумела распознать себя в зеркале. Также она обладала своими домашними любимцами — кошками, которым сама давала имена, сообщает «ПМ».

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