Сборные Дании и Австралии сыграли вничью в матче ЧМ-2018

Сборные Дании и Австралии сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу — 2018. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1.

В команде датчан голом отличился Кристиан Эриксен, австралийцы сравняли счет на 38-й минуте с пенальти, назначенного после использования системы VAR, удар реализовал Миле Единак.

Лучшим игроком матча признан Эриксен. Датчане вышли на 1-е место в группе, сообщает «РИА Новости».

Напомним, чемпионат будет проходить до 5 июля в России. Игры запланированы на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани. Подробнее — в сюжете «Реального времени».