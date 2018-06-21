В Челнах владельца яхты задержали за незаконные коммерческие перевозки

В Набережных Челнах поймали владельца яхты, который пытался заниматься коммерческими перевозками без лицензии.

Очередная речная экскурсия по реке Каме была прервана сегодня днем. Для составления протокола был задержан 53-летний владелец яхты «Вега», сообщает Chelny-biz.ru

Мужчину ожидает штраф, а также может быть возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.