В Челнах владельца яхты задержали за незаконные коммерческие перевозки
В Набережных Челнах поймали владельца яхты, который пытался заниматься коммерческими перевозками без лицензии.
Очередная речная экскурсия по реке Каме была прервана сегодня днем. Для составления протокола был задержан 53-летний владелец яхты «Вега», сообщает Chelny-biz.ru
Мужчину ожидает штраф, а также может быть возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Происшествия Татарстан
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