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В Челнах владельца яхты задержали за незаконные коммерческие перевозки

20:58, 21.06.2018 1
В Челнах владельца яхты задержали за незаконные коммерческие перевозки
Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах поймали владельца яхты, который пытался заниматься коммерческими перевозками без лицензии.

Очередная речная экскурсия по реке Каме была прервана сегодня днем. Для составления протокола был задержан 53-летний владелец яхты «Вега», сообщает Chelny-biz.ru

Мужчину ожидает штраф, а также может быть возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:11
    он один должен ходить на яхте? Или не один?
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