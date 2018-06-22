В Татарстане сегодня облачно и до +26 градусов

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В Татарстане сегодня, 22 июня, ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер в республике будет северо-западный умеренный.

Днем в Татарстане воздух прогреется до 21—26 градусов выше ноля.

В Казани столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов, в Набережных Челнах — от 21°С до 24°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о сохранении сильного ветра.