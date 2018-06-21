МЧС предупредило жителей Татарстана о сохранении сильного ветра

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре с 18 часов 21 июня до 08 часов 22 июня.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», вечером 21 июня и ночью и утром 22 июня на территории Республики Татарстан местами сохранится сильный северо-западный ветер порывами 15—20 м/с (в Казани до 15 м/с).



В Татарстане сегодня ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный с порывами до 22 м/с. Температура воздуха днем по республике составит от +19 до +24 градусов.