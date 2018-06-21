В Удмуртии более тысячи человек остаются без электричества после урагана

В Удмуртии из-за сильного ветра произошло отключение электричества в четырех районах республики. Без света остаются более тысячи человек.

«В 12 часов и около 16 часов были отключения. Те, которые были в 12 часов, восстановили, остальные продолжаем восстанавливать», — приводит «Интерфакс» слова представителя филиала «Удмуртэнерго» МРСК Центра и Приволжья.

По данным пресс-службы компании, всего отключения электроэнергии коснулись порядка 2 тысяч человек в Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Сарапульском и Шарканском районах республики. Сейчас без электричества остаются около 1300 человек. Социально значимые объекты от аварии не пострадали.

Представитель «Удмуртэнерго» подчеркнул, что речь идет не о массовых, а о единичных отключениях.