Госсовет РТ утвердил отчет Счетной палаты РТ за 2017 год

Депутаты Государственного совета Татарстана единогласно утвердили отчет Счетной палаты РТ за 2017 год. Доклад представил заместитель председателя СП Альберт Валеев.

Всего в прошлом году Счетная палата РТ выявила нарушения на более чем 2 млрд рублей. Наиболее крупные нарушения зафиксированы при распоряжении государственной и муниципальной собственностью (850 млн рублей), в сфере бухгалтерско-учетной отчетности (620 млн рублей), а также по средствам бюджета республики (712,5 млн рублей), бюджетам муниципальных образований (787,2 млн рублей) и прочим средствам (540,6 млн рублей).

По фактам выявленных нарушений составлено 160 протоколов. Административные штрафы наложены на 57 должностных и юридических лиц на общую сумму 1,2 млн рублей.



Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года Счетная палата выявила нарушений на 1,8 трлн рублей. Из этой суммы 760 млрд рублей, или более 40%, относятся к деятельности «Роскосмоса».