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Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка покинул пост

10:47, 21.06.2018
Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка покинул пост
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Директор Департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев покидает Банк России с 25 июня 2018 года.

Исполнять обязанности директора департамента будет Андрей Липин. С 20 августа 2018 года Департамент денежно-кредитной политики возглавит Алексей Борисович Заботкин, говорится в сообщении регулятора.

«Игорь Александрович проработал в Банке России 20 лет, последние 5 лет возглавлял Департамент денежно-кредитной политики. Именно в этот период происходил очень важный и очень сложный переход к инфляционному таргетированию, и его личный вклад в достижение в прошлом году цели по инфляции в 4% сложно переоценить», — прокомментировала уход Дмитриева глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЭкономикаБанки
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