Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка покинул пост

Директор Департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев покидает Банк России с 25 июня 2018 года.



Исполнять обязанности директора департамента будет Андрей Липин. С 20 августа 2018 года Департамент денежно-кредитной политики возглавит Алексей Борисович Заботкин, говорится в сообщении регулятора.

«Игорь Александрович проработал в Банке России 20 лет, последние 5 лет возглавлял Департамент денежно-кредитной политики. Именно в этот период происходил очень важный и очень сложный переход к инфляционному таргетированию, и его личный вклад в достижение в прошлом году цели по инфляции в 4% сложно переоценить», — прокомментировала уход Дмитриева глава ЦБ Эльвира Набиуллина.