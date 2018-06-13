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Комитет Госсовета РТ поддержал разделение Министерства по делам молодежи и спорту на два ведомства

17:32, 13.06.2018

Комитет Госсовета РТ по социальной политике поддержал предложение президента Татарстана Рустама Минниханова преобразовать Министерство по делам молодежи и спорту в два ведомства — Министерство по делам молодежи и Министерство спорта.

Заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева объяснила необходимость преобразований важностью «комплексного подхода» к молодежной политике, а также оперативным ответом на возникающие вызовы в современной молодежной среде.

Окончательное решение о преобразовании министерства будет принято на ближайшем заседании Государственного совета РТ, говорится на сайте парламента.

Ранее сообщалось, что Госсовет РТ продлит льготы по налогу на имущество для производителей моторных масел, для технопарков и садоводов.

ОбществоВласть Татарстан
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