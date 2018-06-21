«РТ-Инвест» построит в Казани завод по переработке золы с МСЗ

Компания «РТ-Инвест» (входит в корпорацию «Ростех») планирует построить в Казани завод по переработке золы, образующейся на мусоросжигательном предприятии, которое будет создано в городе.



«В Казани с учетом того, что на мусоросжигательном заводе будет уничтожаться 550 тыс. тонн отходов в год, мы построим предприятие по переработке золы на 50 тыс. тонн», — цитирует ТАСС генерального директора компании Андрея Шипелова.

По его словам, чем лучше отсортированы отходы, поступающие для сжигания, тем меньше образуется золы и шлака.

«Я заинтересован в том, чтобы термически перерабатывать только «хвосты» (неперерабатываемый мусор, — прим. ред.)», — подчеркнул он.

Отмечается, что шлак является отходом пятого класса опасности (то есть практически безопасен), а летучая зола, которая скапливается преимущественно в фильтрах, — третьего, опасного для окружающей среды. На заводе зола будет проходить ускоренную карбонизацию.

Накануне противники строительства МСЗ на публичных слушаниях в Осиново потребовали альтернативу и обвинили чиновников и депутатов в коррупции. Подробности — в материале «Реального времени».