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«РТ-Инвест» построит в Казани завод по переработке золы с МСЗ

09:05, 21.06.2018 2
«РТ-Инвест» построит в Казани завод по переработке золы с МСЗ
Фото: pixabay.com

Компания «РТ-Инвест» (входит в корпорацию «Ростех») планирует построить в Казани завод по переработке золы, образующейся на мусоросжигательном предприятии, которое будет создано в городе.

«В Казани с учетом того, что на мусоросжигательном заводе будет уничтожаться 550 тыс. тонн отходов в год, мы построим предприятие по переработке золы на 50 тыс. тонн», — цитирует ТАСС генерального директора компании Андрея Шипелова.

По его словам, чем лучше отсортированы отходы, поступающие для сжигания, тем меньше образуется золы и шлака.

«Я заинтересован в том, чтобы термически перерабатывать только «хвосты» (неперерабатываемый мусор, — прим. ред.)», — подчеркнул он.

Отмечается, что шлак является отходом пятого класса опасности (то есть практически безопасен), а летучая зола, которая скапливается преимущественно в фильтрах, — третьего, опасного для окружающей среды. На заводе зола будет проходить ускоренную карбонизацию.

Накануне противники строительства МСЗ на публичных слушаниях в Осиново потребовали альтернативу и обвинили чиновников и депутатов в коррупции. Подробности — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:32
    Какие еще хвосты, у нас нет РСО, 550 тонн сожгут, а останется 300, а если и останется меньше, то к нам повезут со всей страны токсичны шлак, вот радость то
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  • Анонимно 09:42
    жителей Осиново надо всех отселить от города и они не помешают строить завод - дайте им 500 квартир - и без шума строим все что хотим... а пока что с ними делать - они против....
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