Медиков обяжут проходить аккредитацию по новым правилам

Фото: Варвара Бахтыбаева

Медицинских работников обяжут проходить аккредитацию по новой модели. Об этом сегодня говорили на семинаре об аккредитации и сертификации специалистов. Форум состоялся в Казани на площадке Торгово-промышленной палаты РТ. Как передает корреспондент «Реального времени», вопрос о непрерывном медицинском образовании стал одним из обсуждаемых на встрече.

«Приходят всевозможные рассылки в интернете, будто медицинское образование отменено, приказ отменили, — отметил проректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Шулаев. — На самом деле, его еще не приняли, чтобы отменять. Мы неизбежно придем к медицинскому образованию, и традиционная схема повышения квалификации уйдет».

Он сообщил, что в Федеральном законе №323 прописано, что с 1 января 2016 года все, кто получает сертификат специалистов (то есть кто продлил его), будут в дальнейшем через 5 лет допускаться к своей медицинской деятельности через процедуры аккредитации. Согласно следующему приказу (№1043 от декабря 2017 года), всех специалистов, которые уже работают, и стажированные медицинские работники с 1 января 2021 года будут включаться в эту систему аккредитации.

Младшие специалисты будут проходить первую профессиональную переподготовку с 1 января 2019 года. Те лица, которые прошли профессиональную переподготовку, получили новую специализацию, не будут сдавать квалификационный экзамен, а пройдут первичную процедуру аккредитации. Затем им выдадут диплом о профессиональной переподготовке и свидетельство об аккредитации (не сертификат). Дальше они вступят в систему непрерывного медицинского образования по новому сертификату. Через 5 лет, в 2024 году, им придется снова проходить повторную аккредитацию.