«Газпром» значительно увеличил поставки газа в Татарстан

Дочернее предприятие «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Казань» — увеличило в 2017 году поставки газа в Татарстан на 8,8% — до 15,8 млрд куб. м.

Генеральный директор ООО Рафкат Кантюков пояснил, что увеличение связано с ростом потребности промышленности, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «Роснефти», направила запросы предприятиям «Газпрома» и уведомила пять компаний об обязательствах по поставкам бензина на внутренний рынок.