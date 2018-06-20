«Газпром» значительно увеличил поставки газа в Татарстан
Дочернее предприятие «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Казань» — увеличило в 2017 году поставки газа в Татарстан на 8,8% — до 15,8 млрд куб. м.
Генеральный директор ООО Рафкат Кантюков пояснил, что увеличение связано с ростом потребности промышленности, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «Роснефти», направила запросы предприятиям «Газпрома» и уведомила пять компаний об обязательствах по поставкам бензина на внутренний рынок.АналитикаПромышленностьЭнергетика Татарстан
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