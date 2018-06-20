В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за урагана и грозы

В МЧС предупредили жителей Башкирии о сильном ухудшении погоды. Штормовое предупреждение объявлено из-за шквалистого ветра, грозы, града и сильных ливней.

Ураган ожидается в республике вечером 20 и ночью 21 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

Порывы ветра в это время могут достигать силы в 20—26 м/с. Согласно определению по шкале Бофорта, ветер силой от 24,5 м/с — это уже «Сильный шторм», редко бывающий на суше. Ветер такой силы может повлечь разрушение строений и вырывать деревья с корнем.

Спасатели отметили, что наибольшую опасность во время грозы представляют молнии. Однако рассказали также о необходимых действиях при ливне, граде и ветре.