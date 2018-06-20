Медведеву предложат ввести гарантии работы для людей старше 50 и выпускников ВУЗов

Руководство партии и фракции «Единой России» на встрече с премьером-министром Дмитрием Медведевым в среду обсудят трудовые гарантии для граждан в рамках предстоящей пенсионной реформы.

Как сообщает РБК со ссылкой на двух участников запланированной встречи, речь пойдет о людях старше 50 лет, которым «необходимо гарантировать трудоспособное будущее». Им нужны гарантии того, чтобы их в этом возрасте не увольняли, либо же, если увольнение произошло, чтобы они могли пройти переобучение.

Также будет затронута тема молодых людей.

«У них должна быть гарантия первого рабочего дня (после окончания вузов). Как вариант, можно вернуться к старой системе распределения выпускников», — сказал один из собеседников издания.

Отмечается, что конкретных предложений пока нет. Если договоренности будут достигнуты, то единороссы намерены принять отдельные законы, защищающие эти категории граждан.